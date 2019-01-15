В ноябре прошлого года герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что ожидают пополнения в семье. Выяснилось, что перед официальным заявлением королева Елизавета II потребовала, чтобы Меган Маркл прошла тест на инвалидность будущего ребенка.

В ноябре прошлого года герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что ожидают пополнения в семье. Выяснилось, что перед официальным заявлением королева Елизавета II потребовала, чтобы Меган Маркл прошла тест на инвалидность будущего ребенка.Такие жесткие требования связаны с тем, что у монаршей семьиесть неприятный опыт рождения умственно отсталых детей. "Все женщины должныпроходить этот тест. Многие королевские семьи в Европе очень тесно связаны другс другом, и это увеличивает шансы появления на свет больных детей", – пояснил эксперт.Хотя не является родственницей королевы,она обязана следовать протоколу. "Несмотря на то что у нее незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, то сильно расстроилась. Но она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежатобсуждению, как и многие другие традиции британской монархии", – продолжил он.Известно, что принц Джордж, пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской, страдал от приступовэпилепсии и умственной недостаточности. Родителям пришлось заперетьего подальше от публики в коттедже в Сандригемской усадьбе в Норфолке. Мальчика воспитывала няня Лала. Джордж умер в 1919 году в возрасте 13 лет.Кузинам Елизаветы II тоже не повезло родиться в то время, когда к больным людям относились пренебрежительно. Сестры Кэтрин Боуэс-Лион и Нерисса не могли учиться, как все нормальные дети. Их скрывали от общества в Королевском госпитале в графстве Суррей. Тем не менее они прекрасно знали о своем происхождении и с большим уважением относились к королеве. Когда Диана вышла замуж за принца Чарльза, сестры внимательно наблюдали за церемонией по телевизору и выражали искреннюю радость. Известно, что Нерриса умерла в 1986 году в возрасте 66 лет, а ее сестра Кэтрин – в 2014 году в возрасте 87 лет.