Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхают на Мальдивах. Однако свежие фото звезды скандально известного телепроекта Дом-2 всерьез обеспокоили фанатов. По их мнению, высыпания, которые они обнаружили на теле знаменитости. могут свидетельствовать о раке кожи.

Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхают на Мальдивах. Однако свежие фото звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" всерьез обеспокоили фанатов. По их мнению, высыпания, которые они обнаружили на теле знаменитости. могут свидетельствовать о раке кожи.В Сети распространяется фотография , сохраненная, скорее всего, из приложения Stories ее официальной странички в социальной сети Instagram. На изображении поющая ведущая запечатлена крупным планом на пляже Мальдив в розовом купальнике, с анимацией на лице. И все равно, внимательные поклонники разглядели на лбу, подбородке, плечах и груди Ольги пятнышки, показавшиеся им крайне подозрительными."Это еще че такое?", "Аллергия на солнце, срочно в Москву, так и рак кожи можно получить", "Такими темпами точно получит((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Без шуток, Оле нельзя находиться на солнце с такими пятнами(", "Она ж вся обсыпанная...", "Быстрее сохраняйте фотки, щас же все быстро в фотошопе поправит)", "Вот это неожиданно!! Кто бы мог подумать, что она так болеет.....", "дозагораешься до состояния Рыбина и Сенчуковой..." – прокомментировали пользователи Сети.Напомним, в конце 2018 года популярные исполнители и Наталья Сенчукова объявили на ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что у них рак кожи. Артисты объяснили, что в прошлом любили проводить свободное время на солнце. "Ну, мы, правда, были бездумны, находились на солнце тогда, когда не нужно было", – поделилась Сенчукова. Они даже решили устроить курорт у себя дома и купили солярий.Пара скрывала свой недуг четыре года. Супруги решили сделать признание на всю страну для того, чтобы предупредить зрителей об опасной и коварной болезни. Они убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару. К счастью, Рыбин и Сенчукова вовремя обратились к онкологам, и теперь оба находятся в ремиссии.