Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал дискурс о том, что нужно отслеживать, как эксплуатируется газовое оборудование у жильцов в многоквартирных домах. Он призвал обратить пристальное внимание на так называемые левые фирмы с сомнительной репутацией.

Член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал дискурсо том, что нужно отслеживать, как эксплуатируется газовое оборудование ужильцов в многоквартирных домах.Он призвал обратить пристальное внимание на так называемые "левые" фирмы ссомнительной репутацией.Ростовской области бытового газа,случившийся утром 14 января в девятиэтажном жилом доме,вызвал общественный резонанс. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-подзавалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка."Насколько я вижу, проверка эксплуатации газовогооборудования региональными газовыми конторами производится на регулярнойоснове. Но вот к кому действительно должны возникнуть вопросы, так это к"самоделкиным" из газовых фирм, которых можно смело назватьсовременными "Рогами и копытами", – заявил "Дни.ру" Вадим Манукян. Поего словам, перед Новым годом они активизировались на заработки и ходили поподъездам, угрожая "увеличением тарифа в десять раз в ближайшее время,если жильцы не поставят газовый счетчик".Манукян задался вопросом: "А что мы знаем об этих"самоделкиных"?" Он добавил, что в Сети названия этих контор пестрятсловами "мошенничество и развод". "А настолько ли качественно онипроводят работы по врезке этих счетчиков? А достаточен ли контроль за ихдеятельностью и тем, как они производят свои работы? А все ли из нихсертифицированы? Быть может, именно их неквалифицированные действия истановятся причиной участившихся взрывов газа по стране?" – предложилзадуматься эксперт.Он уверен, что только региональные газовщики должныиметь право заниматься этой деятельностью. "Все конторы"самоделкиных" нужно тщательно проверить на предмет квалификации ихкадров, которые ходят по подъездам и обманным путем вынуждают людей ставитьгазовые счетчики", – резюмировал Манукян. Теперь, судя по всему, подобные фирмыждут большие проблемы, ведь после и Магнитогорске в покоеих не оставят. Было бы замечательно, если бы в законодательство внесли соответствующиепоправки.