Член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал дискурс
о том, что нужно отслеживать, как эксплуатируется газовое оборудование у
жильцов в многоквартирных домах.
Он призвал обратить пристальное внимание на так называемые левые фирмы с
сомнительной репутацией.
Член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал дискурс
о том, что нужно отслеживать, как эксплуатируется газовое оборудование у
жильцов в многоквартирных домах.
Он призвал обратить пристальное внимание на так называемые "левые" фирмы с
сомнительной репутацией.
Ростовской области бытового газа,
случившийся утром 14 января в девятиэтажном жилом доме,
вызвал общественный резонанс. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под
завалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка.
"Насколько я вижу, проверка эксплуатации газового
оборудования региональными газовыми конторами производится на регулярной
основе. Но вот к кому действительно должны возникнуть вопросы, так это к
"самоделкиным" из газовых фирм, которых можно смело назвать
современными "Рогами и копытами", – заявил "Дни.ру" Вадим Манукян. По
его словам, перед Новым годом они активизировались на заработки и ходили по
подъездам, угрожая "увеличением тарифа в десять раз в ближайшее время,
если жильцы не поставят газовый счетчик".
Манукян задался вопросом: "А что мы знаем об этих
"самоделкиных"?" Он добавил, что в Сети названия этих контор пестрят
словами "мошенничество и развод". "А настолько ли качественно они
проводят работы по врезке этих счетчиков? А достаточен ли контроль за их
деятельностью и тем, как они производят свои работы? А все ли из них
сертифицированы? Быть может, именно их неквалифицированные действия и
становятся причиной участившихся взрывов газа по стране?" – предложил
задуматься эксперт.
Он уверен, что только региональные газовщики должны
иметь право заниматься этой деятельностью. "Все конторы
"самоделкиных" нужно тщательно проверить на предмет квалификации их
кадров, которые ходят по подъездам и обманным путем вынуждают людей ставить
газовые счетчики", – резюмировал Манукян. Теперь, судя по всему, подобные фирмы
ждут большие проблемы, ведь после и Магнитогорске в покое
их не оставят. Было бы замечательно, если бы в законодательство внесли соответствующие
поправки.