Журналисты Незалежной не могут найти копию томоса
об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Сообщается, что копию
документа не предоставили ни администрации президента, ни Верховной
раде, ни Министерству иностранных дел.
Журналисты Незалежной не могут найти копию томоса
об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Сообщается, что копию
документа не предоставили ни администрации президента, ни Верховной
раде, ни Министерству иностранных дел.
В эти ведомства был направлен запрос. Однако ни в одном из них о месте нахождения документа не ответили, сообщает портал "Украинские новости".
Так,
в аппарате Верховной рады заявили, что информацией не располагают. В
администрации президента Петра Порошенко ответа вовсе не предоставили, а
лишь привели выдержки из закона, где приводится понятие "публичная
информация".
В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что информацией о копии томоса
также не располагают и направили журналистов в министерство культуры,
которое занимается в том числе религиозными вопросами. В Минкульте
ответа пока не дали.
Напомним, в начале января в Стамбуле глава Константинопольского патриархата Варфоломей подписал томос
об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины -
раскольнической и неканонической структуры, созданной в декабре из
нескольких церквей Незалежной.
Главой новой структуры стал митрополит Епифаний – приближенный самопровозглашенного киевского патриарха Филарета.
В Русской православной церкви резко отреагировали на предоставление томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ "простой бумагой" и результатом личных амбиций украинского руководства.
Действительно, история с томосом
была инициирована президентом страны Петром Порошенко. Эксперты
полагают, что украинский лидер пошел на раскол для повышения своего
изрядно просевшего рейтинга. В марте в Незалежной состоятся выборы главы государства, которые Порошенко может с треском проиграть.