Журналисты Незалежной не могут найти копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Сообщается, что копию документа не предоставили ни администрации президента, ни Верховной раде, ни Министерству иностранных дел.

Журналисты Незалежной не могут найти копию томосаоб автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Сообщается, что копиюдокумента не предоставили ни администрации президента, ни Верховнойраде, ни Министерству иностранных дел.В эти ведомства был направлен запрос. Однако ни в одном из них о месте нахождения документа не ответили, сообщает портал "Украинские новости".Так,в аппарате Верховной рады заявили, что информацией не располагают. Вадминистрации президента Петра Порошенко ответа вовсе не предоставили, алишь привели выдержки из закона, где приводится понятие "публичнаяинформация".В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что информацией о копии томосатакже не располагают и направили журналистов в министерство культуры,которое занимается в том числе религиозными вопросами. В Минкультеответа пока не дали.Напомним, в начале января в Стамбуле глава Константинопольского патриархата Варфоломей подписал томособ автокефалии (независимости) Православной церкви Украины -раскольнической и неканонической структуры, созданной в декабре изнескольких церквей Незалежной.Главой новой структуры стал митрополит Епифаний – приближенный самопровозглашенного киевского патриарха Филарета.В Русской православной церкви резко отреагировали на предоставление томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ "простой бумагой" и результатом личных амбиций украинского руководства.Действительно, история с томосомбыла инициирована президентом страны Петром Порошенко. Экспертыполагают, что украинский лидер пошел на раскол для повышения своегоизрядно просевшего рейтинга. В марте в Незалежной состоятся выборы главы государства, которые Порошенко может с треском проиграть.