Депутат Рады Сергей Лещенко стал причиной насмешек. Дело в том, что парламентарий явился на заседание парламента в необычных носках.

Депутат Рады СергейЛещенко стал причиной насмешек. Дело в том, что парламентарий явился назаседание парламента в необычных носках.Слуга народа был в джинсах и пиджаке. Его гардероб непривлек бы внимания, если бы не носках с изображением экскрементов.Голубые носки с улыбающейся коричневой кучкой удалось запечатлеть корреспонденту"Политнавигатора". На фото Лещенко сидит рядом со своей коллегой СветланойЗалищук.В Сетивысмеяли внешний вид депутата. Сам же Сергей Лещенко с иронией отреагировал напубликацию фотографии. "На носках - то, что думаю о ситуации встране", – написал парламентарий под постом в Facebook.Отметим, чтоэкстравагантный внешний вид украинских политиков давно стал причиной созданияразличных мемов в соцсетях. Так, осенью прошлого года депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко раскритиковалив Сети за то, что он надел зеленые резиновые перчатки, выступаяна заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Слуга народаоправдался тем, что без них ему было бы "небезопасно пожимать рукии трогать дверные ручки".Не отстают от своихколлег-мужчин и украинские женщины-политики. Несмотряна занятость государственными делами, дамы не упускают из виду новые трендымоды. Чего только стоят продуманные наряды и образы Юлии Тимошенко.