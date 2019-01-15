Депутат Рады Сергей
Лещенко стал причиной насмешек. Дело в том, что парламентарий явился на
заседание парламента в необычных носках.
Депутат Рады Сергей
Лещенко стал причиной насмешек. Дело в том, что парламентарий явился на
заседание парламента в необычных носках.
Слуга народа был в джинсах и пиджаке. Его гардероб не
привлек бы внимания, если бы не носках с изображением экскрементов.
Голубые носки с улыбающейся коричневой кучкой удалось запечатлеть корреспонденту
"Политнавигатора". На фото Лещенко сидит рядом со своей коллегой Светланой
Залищук.
В Сети
высмеяли внешний вид депутата. Сам же Сергей Лещенко с иронией отреагировал на
публикацию фотографии. "На носках - то, что думаю о ситуации в
стране", – написал парламентарий под постом в Facebook.
Отметим, что
экстравагантный внешний вид украинских политиков давно стал причиной создания
различных мемов в соцсетях. Так, осенью прошлого года депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко раскритиковали
в Сети за то, что он надел зеленые резиновые перчатки, выступая
на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Слуга народа
оправдался тем, что без них ему было бы "небезопасно пожимать руки
и трогать дверные ручки".
Не отстают от своих
коллег-мужчин и украинские женщины-политики. Несмотря
на занятость государственными делами, дамы не упускают из виду новые тренды
моды. Чего только стоят продуманные наряды и образы Юлии Тимошенко.