Полицейские ОМВД России по району Царицыно устанавливают местонахождение пропавшего без вести Кочеткова Андрея Юрьевича, 02.12.1983 года рождения...

Полицейские ОМВД России по району Царицыно устанавливают местонахождение пропавшего без вести Кочеткова Андрея Юрьевича, 02.12.1983 года рождения, жителя Тверской области, который 10 января 2019 года перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 30-33 года, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые.Был одет: в синюю куртку и синие джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22