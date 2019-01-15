Принц Гарри и его супруга экс-актриса Меган Маркл выбирают имя для наследника. Вот уже несколько месяцев пресса пытается угадать, какого пола будет и как назовут монаршего отпрыска.

Принц Гарри и его супруга экс-актриса Меган Маркл выбираютимя для наследника. Вот уже несколько месяцев пресса пытается угадать, какого полабудет и как назовут монаршего отпрыска.Накануне беременная герцогиня Сассекская вместе с мужем встретиласьс фанатами в городе Беркенхед в графстве Мерсисайд, расположенном неподалеку отЛиверпуля. Общаясь с поклонниками Маркл разговорилась с девочкой.Семилетняя Меган Редфорд предложила супруге британского принцадать дочери имя Эми. Герцогине оченьпонравилась идея. "Я спросила герцогиню, не хочет ли она назвать ребенка Эми,если родится девочка. Она ответила: "Это очень приятное имя, мне оно нравится,мы подумаем над этим", – сообщила школьница журналистам The Sun.Меган Маркл также призналась, что пока они с принцем незнают пол будущего малыша. Они попросили врачей хранить эту информацию в тайнедаже от них самих. Будущие родители хотят, чтобы это стало сюрпризом. Добавим,что согласно последним данным, герцогиня Сассекская может родить во второйполовине апреля.Отметим, что британцы уже во всю делают ставки, пытаясьпредугадать, кто именно появится у королевской четы. Местные СМИ, опираясь наобщественное мнение и ставки букмекеров, пишут, что Маркл родит девочку, иназовут ее, скорее всего, Дианой, в честь матери принца.К слову, в минувшиевыходные британским букмекерским конторам пришлось временно ограничить приемставок, из-за невиданного наплыва игроков. Соотечественники принца Гаррибуквально сошли с ума, они ставят баснословные суммы на то, что у герцога игерцогини Сассекских появится маленькая Диана.Подобного мнения придерживаются эксперты, изучающие историюкоролевского дома. Если родится девочка, то ее наверняка назовут Дианой,Алисой, Мэри, Элизабет или Викторией, мальчика – Джеймсом, Филиппом, Фредерикомили Артуром. Об этом сообщает The Daily Mail.