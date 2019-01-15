Мужчина госпитализирован после падения льда с крыши дома в Москвы.

Мужчина госпитализирован после падения льда с крыши дома в Москвы.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы.Отмечается, что ЧП произошло около дома № 20 по Лялиному переулку, который обслуживает частная управляющая компания "Дом-Мастер".Подчеркивается, что и префектура и прокуратура ЦАО неоднократно направляли "Дом-Мастеру" требования об очистке кровли.Собеседник агентства подчеркнул, что последний раз в отношении генерального директора управляющей компании Басманная межрайонная прокуратура Москвы вносила представление 6 января 2019 года.По факту падения льда на пешехода правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Управляющая компания "Дом-Мастер" образована в 2007 году. Генеральным директором является Алексей Попков.