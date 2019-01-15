Подозреваемый в попытке поджога и хулиганстве из калифорнийского города Навато сдался полиции на шестой час переговоров после того, как специальный робот привез ему вейп. Стражи порядка в последнее время начали использовать машины в качестве помощников в столь непростых ситуациях.

Подозреваемый в попытке поджога и хулиганстве из калифорнийского города Навато сдался полиции на шестой час переговоров после того, как специальный робот привез ему вейп. Стражи порядка в последнее время начали использовать машины в качестве помощников в столь непростых ситуациях, сообщает Sacramento Bee.Калифорниец по имени Хуан Роман поругался с сотрудниками одной из местных заправок Circle K из-за проблем со шлангом. В какой-то момент американец вышел из себя, взял канистру с бензином, вылил ее на земою и попытался поджечь. Когда это не получилось, Роман скрылся.Сотрдуники Circle K вызвали полицейских, которые погнались за нарушителем. Его окружили у заправки другой компании, Safeway. Властям показалось, что беглец вооружен, поэтому на место происшествия был вызван спецназ и специально обученный переговорщик.На седьмой час утомительной беседы Роман согласился сдаться, но только в том случае, если ему принесут сигарет. Опасаясь, что хулиган подожжет себя, стражи порядка предложили ему вейп. Утомленный нарушитель согласился. Электронную сигарету мужчине передал робот.Оружия у задержанного не нашлось.