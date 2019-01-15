В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры горит двухэтажное отдельно стоящее здание, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры горит двухэтажное отдельно стоящее здание, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Отмечается, что возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже. Затем пламя переместилось на крышу. В ликвидации пожара принимают участие 44 спасателя и 11 единиц специальной техники.Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием и его учеником Феодосием.В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи православных святых, в лавре есть и захоронения мирян (например, могила председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина).В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.