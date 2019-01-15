Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Канадец был арестован в Китае по делу о контрабанде наркотиков. Он ввез в КНР более 220 килограммов метамфетаминов. Приговор вынес Народный суд средней ступени Даляня, который находится в северо-восточной провинции Ляонин.

Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Канадец был арестован в Китае по делу о контрабанде наркотиков. Он ввез в КНР более 220 килограммов метамфетаминов. Приговор вынес Народный суд средней ступени Даляня, который находится в северо-восточной провинции Ляонин.Канадец признан также виновным за участие в банде международных наркоторговцев, его имущество будет конфисковано в пользу Пекина, сообщает ТАСС. Приговор был вынесен в присутствие журналистов и представителей посольства Канады.В декабре 2018 года суд вынес канадцу менее суровый приговор — 15 лет лишения свободы. Повторное слушание проведено после появления новых улик. Они отяготили вину обладателя канадского паспорта.Китай действует необоснованно, вынося приговоры к смертной казни, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его мнению, Китай допускает произвол в вынесении смертного приговора, в особенности в отношении гражданина Канады. Оттава обсудит этот вопрос как с Китаем, так и со своими союзниками.У подсудимого есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор суда. Пока же Ллойд Шелленберг стал первым иностранцем за последние 9 лет, которого в Китае приговорили к смертной казни. По китайским законам, смертная казнь грозит всем, кто производит, продает или перевозит наркотики и наркотические препараты весом более 50 граммов.Наркомания – злободневная тема для Китая. За последние 10 лет курс принудительного лечения от наркозависимости прошли 1 миллион 300 тысяч человек. В 2017 году полиция Китая раскрыла 165 тысяч дел о наркоторговле. Были задержаны 194 тысяч человек.