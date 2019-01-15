У самого популярного в Китае мессенджера WeChat, которым пользуются свыше миллиарда человек, скоро появится собственный цифровой ассистент — Xiaowei. Разработка владельца сервиса, холдинга Tencent по набору возможностей очень близка к Siri: обращаясь к помощнику, пользователи WeChat смогут воспроизводить музыку, заказывать еду и вызывать такси.

У самого популярного в Китае мессенджера WeChat, которым пользуются свыше миллиарда человек, скоро появится собственный цифровой ассистент — Xiaowei. Разработка владельца сервиса, холдинга Tencent по набору возможностей очень близка к Siri: обращаясь к помощнику, пользователи WeChat смогут воспроизводить музыку, заказывать еду и вызывать такси.Xiaowei объединяет как принадлежащие Tencent сервисы (например, музыка QQ Music), так и мини-приложения, созданные сторонними разработчиками. Пользователи WeChat могут взаимодействовать с "легкими" версиями программ с урезанным функционалом, не загружая их на смартфон.Помимо этого, было объявлено об ускорении монетизации WeChat путем показа рекламы внутри мини-программ, передает Bloomberg со ссылкой на представителей мессенджера. Когда будет запущен Xiaowei, и как много китайских компаний проявило интерес к инициативе, не уточняется.Намерение Tencent интегрировать в WeChat "умного" помощника вызвано желанием стимулировать активность пользователей и нарастить выручку. Рост высокоприбыльного бизнеса онлайн-игр холдинга замедлился на фоне тщательного изучения государством, а конкурент Bytedance (разработчик караоке-приложения TikTok и новостного агрегатора Toutiao) активно привлекает внимание местной аудитории.∎WhatsApp перестанет поддерживаться на миллионах смартфонов читайте такжеWeChat начал работу в 2011 году. Он завоевал огромную популярность у китайцев прежде всего не как мессенджер, а как платформа, сочетающая в себе массу других сервисов: пользователи могут заказать на дом еду или доставку цветов, забронировать столик в кафе, купить авиабилет, записаться на прием ко врачу или перечислить деньги. По данным Statista на конец 2018 года, мессенджером Tencent пользуется 1,08 миллиарда человек.