По техническим причинам прервано движение поездов на наземном участке Филевской линии московского метрополитена.

По техническим причинам прервано движение поездов на наземном участке Филевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".В настоящее время поезда не ходят между "Кунцевской" и "Багратионовской", есть движение только от "Александровского сада" до "Багратионовской".В пресс-службе метро отметили, что движение должно вернуться в график в течение получаса.Как сообщалось ранее, во вторник утром из-за подтопления тоннеля закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".