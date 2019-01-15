Злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, под предлогом проведения оперативного мероприятия проникли в дом, который арендовал потерпевший...

Сотрудники Главного управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО задержали двоих жителей столицы и одного приезжего в возрасте от 20 до 30 лет по подозрению в совершении разбойного нападения на гражданина.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о вооруженном нападении. По словам потерпевшего, неизвестные лица, представившись сотрудниками полиции, под предлогом проведения оперативного мероприятия проникли в дом, который арендовал потерпевший. Угрожая мужчине физической расправой и предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники похитили принадлежащие заявителю средства мобильной связи, компьютер, а также иное имущество на сумму более 150 тысяч рублей, после чего скрылись.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. В настоящее время в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде домашнего ареста.При осмотре автомобиля, на котором скрылись злоумышленники, полицейскими было обнаружено и изъято похищенное имущество.В настоящее время сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38