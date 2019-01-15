В подмосковном поселке Лотошино упавший платяной шкаф убил двухлетнюю девочку. Организована доследственная проверка.

В подмосковном поселке Лотошино упавший платяной шкаф убил двухлетнюю девочку.ЧП произошло в комнате отдыха на предприятии, где работают родители ребенка. Малышка играла там с малолетним братом под наблюдением матери. Однако в процессе игры на ребенка упал платяной шкаф. Из-за полученной травмы девочка впала в кому. Несмотря на то, что пострадавшую сразу же отвезли в больницу, где ей была проведена операция, спасти девочку не удалось.В связи с этим инцидентом организована доследственная проверка. Следователи уже допросили родителей ребенка, а также находившихся на предприятии людей, изъяты медицинские документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.