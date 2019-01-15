В Истринском округе Московской области обнаружен некрополь, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, то есть находкам как минимум 4,5 тысячи лет.

В Истринском округе Московской области обнаружен некрополь, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, то есть находкам как минимум 4,5 тысячи лет.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в министерстве культуры Подмосковья, отметив, что найденные артефакты из камня — боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды – принадлежат первым скотоводам и земледельцам на русской равнине из так называемой фатьяновской культуры.По данным "Российской газеты", некрополь нашли сотрудники института археологии Российской академии наук, когда исследовали территорию частной школы.Подчеркивается, что, несмотря на то, что находки являются ровесниками пирамид Хеопса и золотоносных царских гробниц Ура в древней Месопотамии, они находятся в прекрасном состоянии.