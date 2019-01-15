Российские власти задумались о создании аналога LinkedIn — самой популярной в мире социальной сети для установления деловых контактов и поиска работы. Работа над проектом, который будет создан на базе государственного ресурса Работа в России, начнется в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий нацпрограммы Цифровая экономика.

Российские власти задумались о создании аналога LinkedIn — самой популярной в мире социальной сети для установления деловых контактов и поиска работы. Работа над проектом, который будет создан на базе государственного ресурса "Работа в России", начнется в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий нацпрограммы "Цифровая экономика".Роструд запустил первую версию сайта "Работа в России" (trudvsem.ru) в 2009 году — изначально это была база вакансий от служб занятости. Высокооплачиваемые вакантные места для профессионалов там представлены не были. Проект перезапустили в 2015 году: появился рейтинг российских регионов, информация о доступности жилья и уровне цен.В марте 2018-го к "Работе в России" добавили социальную сеть Skillsnet.ru, позволяющую соискателям и работодателям общаться между собой напрямую, через сайт или мобильное приложение. Предполагалось, что новый сервис заменит LinkedIn, которая была заблокирована осенью 2016-го за отказ от хранения персональных данных россиян на территории страны.К 2021 году "Работу в России" должны модернизировать: запланирован масштабный редизайн сайта, интеграция с госресурсом "Справочник профессий", запуск в личных кабинетах сервисов взаимодействия с потенциальными кандидатами, внедрение технологий машинного обучения для ускорения подбора вакансий. На проект планируется выделить около 360 миллионов рублей из бюджетных средств.”"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года читайте такжеУчастники рынка интернет-рекрутинга относятся к идее скептически. По словам директора по маркетингу и PR компании HeadHunter Ольги Мец, в России уже были попытки запуска аналогов LinkedIn, но ни один не оказался успешным. Тем не менее, выбранный руководством проекта вектор развития она назвала оправданным. Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров выразился жестче: он назвал портал "Работа в России" "полным провалом", а его поддержку — "необоснованной тратой денег налогоплательщиков".