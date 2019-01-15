По словам потерпевшей, когда она совершала покупки в магазине, неизвестный похитил ее сумку, лежавшую в тележке, в которой находились денежные средства...

Оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали 34-летнюю женщину по подозрению в краже сумки у посетительницы торгового центра.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление о краже. По словам потерпевшей, когда она совершала покупки в магазине, неизвестный похитил ее сумку, лежавшую в тележке, в которой находились денежные средства в размере 100 тысяч рублей, документы и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по месту жительства на улице Пырьева. Похищенное частично изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56