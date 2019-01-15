На совещании были подведены итоги за прошедший период и определены основные направления оперативно-служебной деятельности в 2019 году..

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья Агафьева приняла участие в совещании, посвященном подведению итогов оперативно-служебной деятельности УВД по СЗАО за 2018 год.На совещании присутствовали префект Северо-Западного административного округа Алексей Пашков, представители окружных управлений ФСБ России и МЧС России, Следственного комитета, руководители и личный состав УВД по СЗАО, председатель Общественного совета при УВД Виктор Швидкин, председатель Совета ветеранов Александр Звирак.Генерал-майор юстиции Наталья Агафьева торжественно вручила ведомственные знаки отличия и грамоты сотрудникам, показавшим наилучшие служебные результаты в минувшем году.В 2018 году перед личным составом Управления внутренних дел стояли весьма значимые задачи, в числе которых было обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, чемпионата мира по футболу и выборов мэра города Москвы. Руководящий и личный состав с поставленными задачами справился.На совещании были названы лучшие Отделы МВД России по районам СЗАО г. Москвы и те, которые показали наиболее слабые результаты за прошедший период.Начальник УВД довел основные направления оперативно-служебной деятельности, требующие повышения своей эффективности в 2019 году.По окончании доклада генерал-майор полиции Анатолий Фещук выразил слова благодарности прокурорам, руководителям органов государственной власти, сотрудникам Следственного комитета и ФСБ за совместную работу по защите населения от противоправных посягательств.В завершение совещания генерал-майор юстиции Наталья Агафьева дала принципиальную оценку работе УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по итогам оперативно-служебной деятельности за 2018 год, отметив в целом положительную динамику служебных показателей и указав на просчеты служб Управления.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56