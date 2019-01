Интернет-энциклопедия Википедия оказалась недоступна в Венесуэле. Внезапной блокировке подверглись все разделы сайта. Инцидент связывают с тем, что недавно в одной из статей на популярном портале оппозиционера Хуана Гуайдо назвали президентом Венесуэлы (кем он не является).

Интернет-энциклопедия "Википедия" оказалась недоступна в Венесуэле. Внезапной блокировке подверглись все разделы сайта. Инцидент связывают с тем, что недавно в одной из статей на популярном портале оппозиционера Хуана Гуайдо назвали президентом Венесуэлы (кем он не является), сообщает Netblocks.Хуан Гуайдо известен, в том числе, тем, что называет нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро "незаконным узурпатором" и говорит, что готов сменить его на руководящем посту.Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Venezuela by leading telecom provider #12Ene #KeepItOnhttps://t.co/p8KZskcz8T pic.twitter.com/rrxdpS6Zmx— NetBlocks.org (@netblocks) 12 января 2019 г.Помимо "Википедии", в Венесуэле перестали работать некоторые другие локальные сайты.Неожиданные ограничения ввела компания CANTV, крупнейший провайдер Венесуэлы.Официальных заявлений по этому поводу власти, однако, не сделали. Жители страны опасаются, что на фоне нестабильной политической ситуации проблемы с Интернетов в Венесуэле продолжатся.