Молодой человек, увидев полицейских, начал заметно нервничать. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое вещество...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотических средств.Сотрудники полиции ОМВД России по району Чертаново Южное для проверки документов на Варшавском шоссе остановили молодого человека. Увидев полицейских, он начал заметно нервничать. В ходе личного досмотра у злоумышленникаобнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения.Согласнорезультатам исследования, данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, массой более 150 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22