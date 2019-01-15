Скандальный эпизод произошел на матче юношеского первенства Челябинской области. Рефери матча, который проходил в Златоусте, удалил с поля юного игрока, а когда тот ударил клюшкой по борту, подъехал к скамейке штрафников и сильно толкнул 11-летнего мальчишку.

Скандальный эпизод произошел на матче юношеского первенства Челябинской области. Рефери матча, который проходил в Златоусте, удалил с поля юного игрока, а когда тот ударил клюшкой по борту, подъехал к скамейке штрафников и сильно толкнул 11-летнего мальчишку.Как сообщили немногочисленные зрители встречи "Металлург" (Златоуст) — "Спутник" (Миасс) парнишка упал на скамейку в зоне штрафа, рассек себе губу и потерял сознание. При этом присутствовавшие на игре родители юных хоккеистов возмутились и потребовали от арбитра извинений, сообщает "Спорт-экспресс". Однако судья отказался и как ни в чем не бывало продолжил матч.