Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал телеведущих за двойные стандарты. Он высказал свою позицию Дни.ру.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковалтелеведущих за двойные стандарты. Он высказал свою позицию "Дни.ру".Эксперт отметил, что в последнее время частым деломстало ругать передачи Первого канала в среде его же ведущих. По мнениюМанукяна, это неправильно."Вот, дескать, мы несем доброе, светлое и развивающее,а новостные, либо скандальные передачи канала (в зависимости от того, ктовысказывается) – это низкий уровень. Начал эту тему в свое время Познер, чутьпозже ее подхватила Андреева, а теперь и Бабаев присоединился", – заявил собеседник"Дни.ру".Эксперт призвал телеведущих к совести и профессиональнойэтике. "Дамы и господа! Я, конечно, понимаю, что вы все там прекрасноустроились, но по вашей логике, вы все в белом, и только Эрнст в ответе за то,что на канале происходит? Вовсе не так! Это коллективная ответственность!" -считает Манукян.Он подчеркнул, что ведущие приходят за зарплатой вбухгалтерию не собственной передачи, а канала, на котором эти передачипроизводятся или по заказу которого они делаются. "И если вы ими такнедовольны, то честнее было бы уйти с канала, а не рассказывать о том, какие выхорошие и принципиальные, а остальные, дескать, так себе, продались", -резюмировал эксперт.