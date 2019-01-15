Twitter готовится к радикальным изменениям в своем приложении, а популярность TikTok сыграла против него. Подробности – в программе Вести.net.

Twitter запускает программу бета-тестирования, куда приглашает всех желающих пользователей и, судя по всему, готовится к радикальным изменениям в своем приложении. Например, посты от разных пользователей будут выделены различными цветами.Среди других нововведений – алгоритмически отсортированные ответы, а также спрятанные кнопки ретвита. Теперь они появляются если нажать на интересный вам пост. По умолчанию пользователь может только ответить на пост другого человека. Таким образом, Twitter фактически становится своеобразным мессенджером, где аудитории будут показывать больше постов по ее интересам.А теперь к другим новостям. Популярность TikTok, приложения для создания коротких роликов с музыкой, которым пользуется уже больше 500 млн человек, сыграла против него. Как сообщает Financial Times, власти Китая запретили в приложении сразу 100 типов контента, в частности ролики, пропагандирующие культ денег, гедонизм и шутки над членами коммунистической партии. Также нельзя искажать политические речи и защищать независимость Гонконга и Тайвани. Подробности – в программе 33Live.Runet.