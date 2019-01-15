В Мельбурне продолжается первый раунд стартового в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В Мельбурне продолжается первый раунд стартового в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.В матче первого раунда россиянка обыграла представительницу США Варвару Лепченко. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4 в пользу Вихлянцевой, которая во втором круге встретится с представительницей Швейцарии Тимеей Бачински, ранее в первом раунде обыгравшей россиянку Дарью Касаткину (6:3, 6:0).В другом матче игрового дня поражение потерпела белоруска Виктория Азааренко, уступившая в первом круге Лауре Зигемунд из Германии.