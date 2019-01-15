Владимир Колокольцев поставил задачи перед УМВД России по Забайкальскому краю

«Сегодня в Чите Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел совещание с руководящим составом УМВД России по Забайкальскому краю», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава ведомства обозначил первоочередные задачи в деятельности органов внутренних дел региона. Особенности оперативной обстановки в крае требуют повышенного внимания к таким направлениям, как борьба с преступлениями против собственности, противодействие экологическим правонарушениям и контроль за миграционными процессами.Также Владимир Колокольцев посетил отдел полиции «Северный» МВД России по городу Чите, отдел МВД России по Читинскому району и Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте, ознакомился с условиями несения службы личным составом, побеседовал с сотрудниками.