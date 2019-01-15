Сотрудник похитил наличные из кассы торговой точки, в которой работал.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).26 декабря 2018 года в дежурную часть городского Управления МВД обратился хозяин одного из строительных магазинов областного центра, сообщивший, что из кассового аппарата принадлежащей ему торговой точки были похищены более шести тысяч рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого - сотрудника данной торговой точки.В содеянном фигурант, сознался, пояснив, что деньги планировал потратить на покупку спиртного.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.