Украинцы продолжают нагнетать информационную истерию вокруг трассы через Керченский пролив. По словам координатора группы Информационное сопротивление Юрия Карина, частые утверждения российских первых лиц про угрозу украинской диверсии на Крымском мосту говорит о признании серьезных проблем с переправой.

Украинцыпродолжают нагнетать информационную истерию вокруг трассы черезКерченский пролив. По словам координатора группы "Информационноесопротивление" Юрия Карина, частые утверждения российских первых лиц про угрозу украинской диверсии на Крымском мосту говорит о признании серьезных проблем с переправой.Помнению украинца, строительство переправы преследовало целью поддержатьрейтинг президента России Владимира Путина. В интервью украинскомуизданию "Факты" Карин заявил, что задумывался не для решениялогистических проблем полуострова."Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке", – сказал общественник.Вместес тем он полагает, что Украина может получить свою выгоду от Крымскогомоста. По его мнению, переправа может прослужить до вывода с полуостровагруппировки российских вооруженных сил.Ну а пока Служба безопасности Украины (СБУ) чутко бдит, чтобы граждане Незалежнойне ездили по переправе. Побывавших на Крымском мосту спецслужбы клеймяткак неблагонадежных, рассказал на днях один из пользователей Сети послеразговора со своим приятелем с Украины.Ноугрозы пугают не всех украинцев. За восемь месяцев с момента открытияпо нему проехали более 3,5 миллиона автомобилей. Знающиелюди утверждают, что среди них немало украинцев. Граждане Незалежной ездят из Крыма на Кубань и обратно, посещают родственников, отдыхают на курортах.Напомним,Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой в середине маяпрошлого года была открыта автомобильная часть. В церемонии принялучастие президент России Владимир Путин.концу этого года ожидается запуск железной дороги. Однако некоторыеэксперты предостерегают от такого шага. Они полагают, что многотонныепоезда своим весом могут деформировать опоры Крымского моста.