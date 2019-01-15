Украинцы
продолжают нагнетать информационную истерию вокруг трассы через
Керченский пролив. По словам координатора группы Информационное
сопротивление Юрия Карина, частые утверждения российских первых лиц про угрозу украинской диверсии на Крымском мосту говорит о признании серьезных проблем с переправой.
Украинцы
продолжают нагнетать информационную истерию вокруг трассы через
Керченский пролив. По словам координатора группы "Информационное
сопротивление" Юрия Карина, частые утверждения российских первых лиц про угрозу украинской диверсии на Крымском мосту говорит о признании серьезных проблем с переправой.
По
мнению украинца, строительство переправы преследовало целью поддержать
рейтинг президента России Владимира Путина. В интервью украинскому
изданию "Факты" Карин заявил, что задумывался не для решения
логистических проблем полуострова.
"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке", – сказал общественник.
Вместе
с тем он полагает, что Украина может получить свою выгоду от Крымского
моста. По его мнению, переправа может прослужить до вывода с полуострова
группировки российских вооруженных сил.
Ну а пока Служба безопасности Украины (СБУ) чутко бдит, чтобы граждане Незалежной
не ездили по переправе. Побывавших на Крымском мосту спецслужбы клеймят
как неблагонадежных, рассказал на днях один из пользователей Сети после
разговора со своим приятелем с Украины.
Но
угрозы пугают не всех украинцев. За восемь месяцев с момента открытия
по нему проехали более 3,5 миллиона автомобилей. Знающие
люди утверждают, что среди них немало украинцев. Граждане Незалежной ездят из Крыма на Кубань и обратно, посещают родственников, отдыхают на курортах.
Напомним,
Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой в середине мая
прошлого года была открыта автомобильная часть. В церемонии принял
участие президент России Владимир Путин.
К
концу этого года ожидается запуск железной дороги. Однако некоторые
эксперты предостерегают от такого шага. Они полагают, что многотонные
поезда своим весом могут деформировать опоры Крымского моста.