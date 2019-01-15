Работу управляющей компании затрудняют припаркованные у домов автомобили

Работу управляющей компании затрудняют припаркованные у домов автомобилиГлава администрации Владимира Андрей Шохин проверил отчет городского управления ЖКХ о работе управляющих организаций по расчистке кровель многоэтажных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.После инспекционного объезда глава города составил собственный список адресов и сверил его с планом выездов, который сформировали управляющие компании. За своевременную и качественную очистку крыш от сосулек несут ответственность арендаторы и собственники зданий, а также управляющие организации и коммунальные службы, которых нанимают для этих работ.По словам начальника участка №1 МКП «ЖКХ» Дмитрия Клевина работу управляющей компании затрудняют припаркованные у домов автомобили.«Размещенные заранее объявления с просьбой освободить двор от машин зачастую остаются без внимания, — отметил Дмитрий Клевин. — Очень бы хотелось напомнить жителям, что мы ведем работы для их же безопасности и сохранности имущества».В управлении ЖКХ напомнили, что о наледи на крышах нужно сообщить в управляющую компанию. Если на это обращение не отреагируют, следует позвонить единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города (53-11-48, либо 05) или в управление ЖКХ (53-26-30 в рабочее время).