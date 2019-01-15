На прошлой неделе вирус гриппа А(Н3N2) определен у одного человека

На прошлой неделе вирус гриппа А(Н3N2) определен у одного человекаВосемь случаев гриппа официально зарегистрировано во Владимирской области с начала эпидсезона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.На прошлой неделе, с 7 по 13 января, вирус гриппа А(Н3N2) определен у одного человека. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано три случая гриппа А(H3N2), четыре случая гриппа A(H1N1) и один случай гриппа В. Кроме того, регистрируется аденовирусная инфекция и случаи Р/C-инфекции.Также на прошлой неделе случаи ОРВИ зарегистрированы у 7 394 человек, в том числе у 4 732 детей. Во Владимире за медицинской помощью в связи с острыми респираторными заболеваниями обратилось 3 674 человека, в том числе 2 604 ребенка. Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Гусь-Хрустальном районе.