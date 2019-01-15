России не имеет смысла возвращаться в Парламентскую
ассамблею Совета Европы, если не будет изменен регламент организации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
дал развернутую оценку происходящему вокруг членства нашей страны в этой
международной организации.
России не имеет смысла возвращаться в Парламентскую
ассамблею Совета Европы, если не будет изменен регламент организации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
дал развернутую оценку происходящему вокруг членства нашей страны в этой
международной организации.
Новые международные форматы сегодня успешно замещают ПАСЕ, где
не хотят обсуждать сложные темы и желают навязать свою точку зрения, сказал
Володин на встрече с журналистами "Парламентской газеты". В такой ситуации,
пока права российской делегации не будут полностью восстановлены, России просто
не имеет смысла возвращаться в ПАСЕ, заявил спикер.
"В ПАСЕ сейчас говорят – мы можем вернуть вам право голоса,
но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь?", – заметил спикер.
Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто
присутствует в зале, напомнил Володин. Получается, что сорок человек могут
лишить права голоса целую страну при численном количестве ПАСЕ 324 человека.
"Этим ПАСЕ себя дискредитировала – Ассамблея должна
обеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране. А сегодня там больше
боятся, что мы вообще что-то можем сказать", – отметил спикер. По его мнению, сложившаяся ситуация не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ,
несмотря на то, что Россия входит в первую тройку стран, которые платят самые
большие взносы в казну этой международной организации.
Несмотря на такое положение вещей, российский парламент
продолжит диалог с национальными делегациями на других площадках, пообещал
Володин. Среди ближайших встреч спикер назвал IV совещание
глав парламентов стран Евразии, которое пройдет в этом году в Астане.
Вопрос участия России в ПАСЕ будет обсуждаться 16 января на
специальном заседании комитета. 17 января Госдума намерена принять заявление в
связи с ситуацией вокруг своего участия в ПАСЕ.
Напомним, что после событий на юго-востоке Украины и
воссоединения Крыма с Россией на нашу делегацию в ПАСЕ были наложены санкции и
ее лишили права голоса. Москва заявила о
невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие
в заседаниях Ассамблеи. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в
бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут
восстановлены в полном объеме.