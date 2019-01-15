Россия не готова участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где боятся услышать альтернативную точку зрения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран и более подробно остановились на ситуации в ПАСЕ.

Россияне готова участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы(ПАСЕ), где боятся услышать альтернативную точку зрения. Об этом заявилспикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента ФинляндииПаулой Рисикко. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран и более подробно остановились на ситуации в ПАСЕ.Москва намерена строить отношения с Хельсинки на принципах открытости ивзаимовыгодного диалога, сказал Володин. Председатель нижней палатыроссийского парламента выразил надежду, что встреча поможет сблизитьсязаконодателям двух стран. "Чтобы визиты были как можно чаще, а отношения развивались продуктивно", – отметил спикер.Володин подчеркнул, что визит Рисикко– первое посещение России главой финляндского парламента за последние15 лет. Председатель нижней палаты добавил, что Москва и Хельсинки имеютмножество возможностей для межпарламентского общения -международные площадки, форумы и прочее.Рисиккоотметила, что для нее было важно посетить Россию до парламентскихвыборов в апреле. "Нам важно находить возможности расширения контактов попарламентской линии, вести диалог и слышать друг друга", – сказалазаконодатель.ходе встречи речь зашла о непростой ситуации в Парламентской ассамблееСовета Европы (ПАСЕ). Нашу страну лишил права голоса в организации, послечего Москва отказалась от уплаты взносов. По словам Вячеслава Володина, вПАСЕ просто боятся слышать другую точку зрения. Россия не готоваучаствовать в работе организации до тех пор, пока в ней не хотят уважатьальтернативное мнение, подчеркнул спикер.УчастиеМосквы в Совете Европы будет зависеть от того, станет ли организацияместом для дискуссий, объяснил позицию России Володин. Законодательотметил, что депутаты Госдумы активно ведут диалог с коллегами иззарубежных парламентов, создают двухсторонние комиссии, где обсуждаютсясамые актуальные вопросы.ПАСЕдолжна быть площадкой для всех мнений, ограничивать кого-либонедопустимо, подчеркнул спикер Госдумы. "Мы говорим о том, что эта надпарламентскаяструктура базируется на принципах демократии и парламентаризма. Еслиэто так, в регламенте ПАСЕ не должно быть нормы, которая позволяетлишать права национальную делегацию. Таким образом мы лишаем права голоса целую страну.Почему парламентская структура позволяет себе лишать голоса национальную делегацию?" – возмутился председатель нижней палаты.Поего словам, Москва все ближе к тому, чтобы не подавать заявку научастие в организации в 2019 году. Особого статуса в структуре Россия непросит, подчеркнул Володин, но требует уважения и равноправия для всех47 стран-участниц.Однаиз главных болевых точек в отношениях с ПАСЕ – ситуация наУкраине. Спикер Госдумы напомнил своей финляндской коллеге опроизошедшем в Незалежнойгосударственном перевороте и призвал ее называть вещи своими именами."Необходимо руководствоваться однимистандартами и трактовками положения в тех странах, где мы видимпроисходят нарушение норм демократии, прав народа", – сказал Володин.Прекращениенасилия на Украине невозможно без признания Советом Европы вооруженногозахвата власти в стране в 2014 году, уверен спикер.ОтношенияРоссии и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединением Крыма сРоссией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию былиналожены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявилао невозможности работы в подобных дискриминационных условиях ипрекратила участие в заседаниях структуры.июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат вбюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации небудут восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, Москва продолжилаработу по ратификации конвенционных документов.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами.