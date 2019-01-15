Россия
не готова участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ), где боятся услышать альтернативную точку зрения. Об этом заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии
Паулой Рисикко. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран и более подробно остановились на ситуации в ПАСЕ.
Россия
не готова участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ), где боятся услышать альтернативную точку зрения. Об этом заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии
Паулой Рисикко. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран и более подробно остановились на ситуации в ПАСЕ.
Москва намерена строить отношения с Хельсинки на принципах открытости и
взаимовыгодного диалога, сказал Володин. Председатель нижней палаты
российского парламента выразил надежду, что встреча поможет сблизиться
законодателям двух стран. "Чтобы визиты были как можно чаще, а отношения развивались продуктивно", – отметил спикер.
Володин подчеркнул, что визит Рисикко
– первое посещение России главой финляндского парламента за последние
15 лет. Председатель нижней палаты добавил, что Москва и Хельсинки имеют
множество возможностей для межпарламентского общения -
международные площадки, форумы и прочее.
Рисикко
отметила, что для нее было важно посетить Россию до парламентских
выборов в апреле. "Нам важно находить возможности расширения контактов по
парламентской линии, вести диалог и слышать друг друга", – сказала
законодатель.
В
ходе встречи речь зашла о непростой ситуации в Парламентской ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ). Нашу страну лишил права голоса в организации, после
чего Москва отказалась от уплаты взносов. По словам Вячеслава Володина, в
ПАСЕ просто боятся слышать другую точку зрения. Россия не готова
участвовать в работе организации до тех пор, пока в ней не хотят уважать
альтернативное мнение, подчеркнул спикер.
Участие
Москвы в Совете Европы будет зависеть от того, станет ли организация
местом для дискуссий, объяснил позицию России Володин. Законодатель
отметил, что депутаты Госдумы активно ведут диалог с коллегами из
зарубежных парламентов, создают двухсторонние комиссии, где обсуждаются
самые актуальные вопросы.
ПАСЕ
должна быть площадкой для всех мнений, ограничивать кого-либо
недопустимо, подчеркнул спикер Госдумы. "Мы говорим о том, что эта надпарламентская
структура базируется на принципах демократии и парламентаризма. Если
это так, в регламенте ПАСЕ не должно быть нормы, которая позволяет
лишать права национальную делегацию. Таким образом мы лишаем права голоса целую страну.
Почему парламентская структура позволяет себе лишать голоса национальную делегацию?" – возмутился председатель нижней палаты.
По
его словам, Москва все ближе к тому, чтобы не подавать заявку на
участие в организации в 2019 году. Особого статуса в структуре Россия не
просит, подчеркнул Володин, но требует уважения и равноправия для всех
47 стран-участниц.
Одна
из главных болевых точек в отношениях с ПАСЕ – ситуация на
Украине. Спикер Госдумы напомнил своей финляндской коллеге о
произошедшем в Незалежной
государственном перевороте и призвал ее называть вещи своими именами.
"Необходимо руководствоваться одними
стандартами и трактовками положения в тех странах, где мы видим
происходят нарушение норм демократии, прав народа", – сказал Володин.
Прекращение
насилия на Украине невозможно без признания Советом Европы вооруженного
захвата власти в стране в 2014 году, уверен спикер.
Отношения
России и ПАСЕ переживают непростой период. После воссоединением Крыма с
Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были
наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила
о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и
прекратила участие в заседаниях структуры.
В
июне прошлого года наша страна сообщила о приостановке части выплат в
бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не
будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, Москва продолжила
работу по ратификации конвенционных документов.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами.