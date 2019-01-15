Жители районов смогут пройти бесплатное обследование глаз. В отдаленные территории региона приедет мобильный офтальмологический комплекс. Выезд медицинских бригад организовали в рамках частно-государственного партнерства

Жители районов смогут пройти бесплатное обследование глаз. В отдаленные территории региона приедет мобильный офтальмологический комплекс. Выезд медицинских бригад организовали в рамках частно-государственного партнерства. В январе врачи приедут к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. В ходе обследования проверят 180 человек. Пациенты пройдут обследование и получат консультацию врача-офтальмолога. Для приёма при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предусмотрены: определение остроты зрения, тонометрия, осмотр сетчатки и глазного дна. Подобные выезды осуществляются в регионе с ноября 2015-ого года. За это время было бесплатно обследовано свыше 5 тысяч жителей области.График выезда мобильного офтальмологического комплекса в январе 2019 года:посёлок Уршельский Гусь-Хрустального района – 15, 22, 29 января;город Курлово Гусь-Хрустального района – 23 января;село Великодворье Гусь-Хрустального района – 24, 30 января;город Меленки – 17 января;город Суздаль – 16, 25 января;город Костерёво Петушинского района – 28 января;город Покров Петушинского района – 21 января.