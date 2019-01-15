Владимиро-Суздальский музей-заповедник в тройке самых посещаемых. Таков итог мониторинга новогодних праздников Министерства культуры.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник в тройке самых посещаемых. Таков итог мониторинга новогодних праздников Министерства культуры. В первые дни января наш музей принял 61 тысячу человек. Больше, по 85 тысяч человек, побывали только в Музее Московского Кремля и Третьяковской галерее. По числу гостей ВСМЗ обошёл даже Государственный исторический музей и знаменитый Эрмитаж.