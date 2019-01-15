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<a href="http://33live.ru/novosti/15-01-2019-vzryv-v-kabule-pogibli-4-cheloveka-bolee-90-postradali.html" target="_blank">Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали</a> - Четыре человека погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Еще 90 человек, в том числе 23 ребенка, получили ранения. Мощный взрыв прогремел в квартале, где живет много иностранцев, а также расположены офисы зарубежных неправительственных организаций.