16 января объявлено в городе Шахты днем траура по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе администрации города, выразив соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших.

16 января объявлено в городе Шахты днем траура по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе администрации города, выразив соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших.Трагедия произошла в 9-этажном доме на улице Хабарова утром 15 января. Взрыв прогремел в одной из квартир на последнем этаже. В итоге были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали в общей сложности 12 человек.На данный момент известно о двух погибших. Судьба семьи из трех человек остается неизвестной. Возможно, они находятся под завалами. Спасатели планируют завершить разбор обрушившихся конструкции уже в ближайшее время.По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следователи уже приступили к изучению материалов, изъятых у газоснабжающей организации и у управляющей компании дома.