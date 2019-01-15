Ведущий форвард футбольной сборной Англии и лидер клуба Тоттенхэм Хотспур Харри Кейн может пропустить ближайшие 4-5 недель. Нападающий получил серьезную травму голеностопа в проигранном матче против Манчестер Юнайтед (0:1).

Ведущий форвард футбольной сборной Англии и лидер клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн может пропустить ближайшие 4-5 недель. Нападающий получил серьезную травму голеностопа в проигранном матче против "Манчестер Юнайтед" (0:1).Поначалу медики "Хотспур" скрывали серьезность травмы, однако, когда стало ясно, что Кейн вряд ли выздоровеет в ближайшие дни, то штаб "шпор" сообщил: после игры голеностоп футболиста опух, ему потребуется дополнительное медицинское обследование.Кейн сообщил ближайшему окружению, что волнуется, беспокоясь, что сроки выздоровления затянутся. По информации The Guardian, игрок может пропустить месяц или даже больше. Форвард вряд ли сможет помочь клубу в важных матчах против "Челси" в Кубке лиги (24 января) и против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов (13 февраля).