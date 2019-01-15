Гулял с амфетамином в кармане. Сотрудники владимирского отдела транспортной полиции выявили факт незаконного оборота наркотиков. В черте областного центра рядом с железнодорожными путями стражи порядка задержали 19-летнего местного жителя.

Гулял с амфетамином в кармане. Сотрудники владимирского отдела транспортной полиции выявили факт незаконного оборота наркотиков. В черте областного центра рядом с железнодорожными путями стражи порядка задержали 19-летнего местного жителя. При личном досмотре у него обнаружили прозрачный пакет с серым порошком массой 1 грамм. Экспертиза показала, что это психотропное вещество амфетамин. А уже дома у подозреваемого, при обыске, полицейские нашли картонную коробку, внутри которой было 6 пакетов с порошком кремового цвета. Экспертом было установлено, что это тоже амфетамин весом 15-ть с половиной граммов. Возбуждено уголовное дело. За приобретение, хранение, перевозку наркотических средств молодому человеку грозит до 10-ти лет тюрьмы.