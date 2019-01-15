23-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении кражи и грабежа.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 23-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, зимой 2018 года обвиняемый похитил имущество и деньги, находившиеся в одной из секций торгового центра в городе Коврове. Установлено, что фигурант, ранее уволенный из данной торговой точки, воспользовавшись имеющимся у него пропуском, прошел на территорию центра до начала рабочего дня, похитил два мобильных телефона и денежные средства из кассового аппарата, после чего скрылся. Собственнику был причинен материальный ущерб на сумму, более 55 000 рублей.Несколькими днями позже обвиняемый пришел в квартиру к своей родственнице и потребовал дать ему деньги. Получив отказ, фигурант, игнорируя просьбы женщины, похитил ноутбук и покинул жилище. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Материальный ущерб, причиненный собственнице, составил 24 000 рублей.Злоумышленник был задержан в результате проведенного сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Установлено, что часть похищенного имущества фигурант реализовал. Один из мобильных телефонов, похищенных из торгового центра, был изъят полицейскими.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.