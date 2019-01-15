Оперативными сотрудниками у подозреваемых изъяты наркотические средства синтетического происхождения.

3 января текущего года при проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками ОМВД России по Собинскому району был задержан 35-летний местный житель.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток в черной изоленте с неизвестным содержимым.Проведенным впоследствии химическим исследованием подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой 1,16 грамма.При аналогичных обстоятельствах в этот же день был задержан и 27-летний местный житель, у которого оперативники изъяли запрещенные синтетические вещества, общей массой 1,23 грамма.В настоящее время в отношении фигурантов следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).