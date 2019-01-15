Живому Кену уменьшили лицо. Человек-Кукла поспешил похвастаться перед поклонниками, однако достиг обратного результата. Его фотоотчет об операции вызвал отвращение у подписчиков.

"Живому Кену" уменьшили лицо. Человек-Куклапоспешил похвастаться перед поклонниками, однако достиг обратного результата.Его фотоотчет об операции вызвал отвращение у подписчиков.Это уже 62-я по счету пластическая операция 35-летнегоРодриго Алвеса. Известный фрик ожидает еще две операции, которые состоятся наэтой неделе.Алвес на сей раз обратился к иранским врачам. После всехпроцедур он поприветствовал своих подписчиков с больничной койки, сперебинтованным лицом. "Отлично чувствую себя, врачам удалось уменьшитьмне лицо", – сообщил Человек-Кукла.Впечатлить поклонников Родриго не удалось. У них вызвалотвращение вид кровавых рубцовых тканей, удаленных с лица "Кена" вовремя процедуры. Он утверждает, что фиброз возник из-за подтяжки лица, которуюему делали в прошлом с помощью полипропиленовых нитей.На этой неделе Алвеса ждут еще две процедуры. Ему заменятсиликоновый имплантат на подбородке и сделают новый нос – уже одиннадцатый посчету. Заявлений о том, что эти операции – последние, "Кен" не делал.Недавно Родриго Алвес в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола. После чего, переодевшись в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках.Поступок вывел из себя его отца. Миллиардер пообещал лишить непутевого сына наследства, если тот еще раз примерит женский наряд.напоминает, что в России уесть единомышленник. Егору Холявину, звезде "Дома-2", до рекорда Родриго Алвеса пока далеко. Пока Егор сделал всего 15 операций, некоторые из которых едва нестоили ему жизни.