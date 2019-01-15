Живому Кену уменьшили лицо. Человек-Кукла
поспешил похвастаться перед поклонниками, однако достиг обратного результата.
Его фотоотчет об операции вызвал отвращение у подписчиков.
"Живому Кену" уменьшили лицо. Человек-Кукла
поспешил похвастаться перед поклонниками, однако достиг обратного результата.
Его фотоотчет об операции вызвал отвращение у подписчиков.
Это уже 62-я по счету пластическая операция 35-летнего
Родриго Алвеса. Известный фрик ожидает еще две операции, которые состоятся на
этой неделе.
Алвес на сей раз обратился к иранским врачам. После всех
процедур он поприветствовал своих подписчиков с больничной койки, с
перебинтованным лицом. "Отлично чувствую себя, врачам удалось уменьшить
мне лицо", – сообщил Человек-Кукла.
Впечатлить поклонников Родриго не удалось. У них вызвал
отвращение вид кровавых рубцовых тканей, удаленных с лица "Кена" во
время процедуры. Он утверждает, что фиброз возник из-за подтяжки лица, которую
ему делали в прошлом с помощью полипропиленовых нитей.
На этой неделе Алвеса ждут еще две процедуры. Ему заменят
силиконовый имплантат на подбородке и сделают новый нос – уже одиннадцатый по
счету. Заявлений о том, что эти операции – последние, "Кен" не делал.
Недавно Родриго Алвес в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола. После чего, переодевшись в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках.
Поступок вывел из себя его отца. Миллиардер пообещал лишить непутевого сына наследства, если тот еще раз примерит женский наряд.
напоминает, что в России у
есть единомышленник. Егору Холявину, звезде "Дома-2", до рекорда Родриго Алвеса пока далеко. Пока Егор сделал всего 15 операций, некоторые из которых едва не
стоили ему жизни.