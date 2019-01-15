Десять лет обслуживала состоятельных британцев известная фотомодель из Румынии. Из сексуального рабства девушку спасла клиентка со связями в преступном мире.

Десять лет обслуживала состоятельных британцев известнаяфотомодель из Румынии. Из сексуального рабства девушку спасла клиентка сосвязями в преступном мире.20-летняя фотомодель из Румынии Елена мечтала добитьсяблестящей карьеры в модельном бизнесе. И вот ей показалось, что мечтысбываются: знакомый ее родителей убедил девушку, что с ее данными она добьетсяогромного успеха и станет звездой – но только в Великобритании.Молодой человек убедил Елену полететь на фотосессию в Лондон.Уже через день она позировала фотографу в бикини и нижнем белье. По словамдевушки, это ей было непривычно, она очень нервничала."Совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню исказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что мнестанет лучше", – рассказала Елена.Когда фотосессия окончилась, девушке сообщили, что она должна100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры. Ипредложили отработать долг – в подпольном борделе.Елене пришлось согласиться – бандиты угрожали в противномслучае убить ее родственников, которые остались в Румынии. Каждую ночь девушкаобслуживала несколько мужчин, которые платили по 120 фунтов в час. Вырваться изплена Елене удалось лишь после того, как она повстречала богатую клиентку. Уженщины были связи в преступном мире, рассказала бывшая секс-рабыня британскомуизданию The Sun.