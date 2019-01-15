Десять лет обслуживала состоятельных британцев известная
фотомодель из Румынии. Из сексуального рабства девушку спасла клиентка со
связями в преступном мире.
Десять лет обслуживала состоятельных британцев известная
фотомодель из Румынии. Из сексуального рабства девушку спасла клиентка со
связями в преступном мире.
20-летняя фотомодель из Румынии Елена мечтала добиться
блестящей карьеры в модельном бизнесе. И вот ей показалось, что мечты
сбываются: знакомый ее родителей убедил девушку, что с ее данными она добьется
огромного успеха и станет звездой – но только в Великобритании.
Молодой человек убедил Елену полететь на фотосессию в Лондон.
Уже через день она позировала фотографу в бикини и нижнем белье. По словам
девушки, это ей было непривычно, она очень нервничала.
"Совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню и
сказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что мне
станет лучше", – рассказала Елена.
Когда фотосессия окончилась, девушке сообщили, что она должна
100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры. И
предложили отработать долг – в подпольном борделе.
Елене пришлось согласиться – бандиты угрожали в противном
случае убить ее родственников, которые остались в Румынии. Каждую ночь девушка
обслуживала несколько мужчин, которые платили по 120 фунтов в час. Вырваться из
плена Елене удалось лишь после того, как она повстречала богатую клиентку. У
женщины были связи в преступном мире, рассказала бывшая секс-рабыня британскому
изданию The Sun.