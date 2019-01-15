Бывшая участница группы Ранетки выяснила, из-за
чего она теряет зрение. У звезды одноименного сериала обнаружили редкое
генетическое заболевание.
Бывшая участница группы "Ранетки" выяснила, из-за
чего она теряет зрение. У звезды одноименного сериала обнаружили редкое
генетическое заболевание.
Женя Огурцова еще в начале прошлого года сообщила, что у нее
проблемы со зрением – она почти ослепла на один глаз. После долгих походов по
врачам, наконец, выяснилось, в чем причина недуга.
Как рассказывала девушка, боли в левом глазу мучили ее еще
31 декабря, а 2 января она практически не видела. Медики лишь разводили руками:
множество анализов, которые обошлись Жене в круглую сумму, не дали результатов.
Позже один из врачей поставил ей диагноз "рассеянный
склероз". Это звучало как приговор: люди с такой болезнью долго не живут.
Однако уже через несколько дней выяснилось, что диагноз был ошибочным.
На днях Женя сообщила, что наконец-то узнала свой диагноз. Врач
из Калуги, ознакомившись с историей ее болезни, пришел к выводу, что у певицы атрофия
сетчатки.
"Мне очень долго не могли поставить диагноз, потому что
это очень редкое заболевание. В Москве около 50 человек с таким заболеванием,
как у меня. Нет пока ясности, из-за чего это все произошло. Возможно, что это
генная мутация. Через недели две я еду к генетикам и сдаю кровь, чтобы найти,
что это за мутация", – рассказала . Больше всего Женя беспокоится,
что наследственное заболевание может перейти к ее сыну Марку – и готова на все,
лишь бы этого не случилось.
Женя была замужем два раза. С первым супругом
музыкантом Павлом Авериным она прожила три года. Спустя пару месяцев Женя
познакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым, который позже стал ее мужем. В
2015 году у певицы родился сын Марк. Сейчас Огурцова полностью сосредоточилась
на воспитании мальчика, пишет "Вокруг ТВ".