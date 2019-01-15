Бывшая участница группы Ранетки выяснила, из-за чего она теряет зрение. У звезды одноименного сериала обнаружили редкое генетическое заболевание.

Бывшая участница группы "Ранетки" выяснила, из-зачего она теряет зрение. У звезды одноименного сериала обнаружили редкоегенетическое заболевание.Женя Огурцова еще в начале прошлого года сообщила, что у неепроблемы со зрением – она почти ослепла на один глаз. После долгих походов поврачам, наконец, выяснилось, в чем причина недуга.Как рассказывала девушка, боли в левом глазу мучили ее еще31 декабря, а 2 января она практически не видела. Медики лишь разводили руками:множество анализов, которые обошлись Жене в круглую сумму, не дали результатов.Позже один из врачей поставил ей диагноз "рассеянныйсклероз". Это звучало как приговор: люди с такой болезнью долго не живут.Однако уже через несколько дней выяснилось, что диагноз был ошибочным.На днях Женя сообщила, что наконец-то узнала свой диагноз. Врачиз Калуги, ознакомившись с историей ее болезни, пришел к выводу, что у певицы атрофиясетчатки."Мне очень долго не могли поставить диагноз, потому чтоэто очень редкое заболевание. В Москве около 50 человек с таким заболеванием,как у меня. Нет пока ясности, из-за чего это все произошло. Возможно, что этогенная мутация. Через недели две я еду к генетикам и сдаю кровь, чтобы найти,что это за мутация", – рассказала . Больше всего Женя беспокоится,что наследственное заболевание может перейти к ее сыну Марку – и готова на все,лишь бы этого не случилось.Женя была замужем два раза. С первым супругоммузыкантом Павлом Авериным она прожила три года. Спустя пару месяцев Женяпознакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым, который позже стал ее мужем. В2015 году у певицы родился сын Марк. Сейчас Огурцова полностью сосредоточиласьна воспитании мальчика, пишет "Вокруг ТВ".