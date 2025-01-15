Приёмка объектов состоится 18 января.

Органы местного самоуправления готовят 31 место для Крещенских купаний. Приёмка объектов состоится 18 января. Майны должны быть оборудованы защитными сетками, находиться на глубине не более 1,5 метров, а подходы и выходы из воды — иметь деревянные настилы. Толщина льда на прорубях должна превышать 10 см.Планируется разместить палатки для переодевания и обогрева. Окунающимся рекомендуют брать с собой тёплую одежду и полотенца, а также соблюдать советы по разогреву и восстановлению после купания.В ночь на Крещение в управлении МЧС России по Владимирской области развернётся оперативный штаб для контроля за обстановкой. Полный перечень мест для опубликован на сайте спасательного ведомства.