Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ– В селе Суздальского района открыли новый ФАП– Во Владимирской области расселили более 9000 человек

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ– В селе Суздальского района открыли новый ФАП– Во Владимирской области расселили более 9000 человек из аварийного фонда– В здании владимирского вокзала зазвучит живая классическая музыка