Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ– В селе Суздальского района открыли новый ФАП– Во Владимирской области расселили более 9000 человек
<a href="https://33live.ru/novosti/15-01-2025-dajdzhest-obshhestvo-15012025.html" target="_blank">Дайджест (общество) 15.01.2025</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ– В селе Суздальского района открыли новый ФАП– Во Владимирской области расселили более 9000 человек
[url=https://33live.ru/novosti/15-01-2025-dajdzhest-obshhestvo-15012025.html]Дайджест (общество) 15.01.2025[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ– В селе Суздальского района открыли новый ФАП– Во Владимирской области расселили более 9000 человек