Решение о присвоении должно приниматься с учетом мнения общественности.

Во Владимирской области предложили учредить медаль «За помощь в СВО». Ее хотят вручать волонтерам. Как сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР, в городе более 2 тысяч женщин-волонтеров плетут маскировочные сети и активно участвуют в отправке гуманитарной помощи.Планируется, что наградной документ будет подписан Заксобранием и губернатором, однако решение о присвоении должно приниматься с учетом мнения общественности.Напомним, ранее мы писали, что