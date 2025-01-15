ООО «Ковровэлектросетьремонт» прекратило свою деятельность в этой сфере.

С 1 января 2025 года услуги по передаче электроэнергии в Коврове будет предоставлять ПАО «Россети Центр и Приволжья» – «Владимирэнерго». Как сообщает администрация города, ООО «Ковровэлектросетьремонт» прекратило свою деятельность в этой сфере, включая отключение энергопринимающих устройств и аварийное обслуживание.Горожане могут обратиться за помощью по круглосуточной прямой линии 8-800-220-0-220 или через официальный сайт компании. Также доступно приложение «Есть свет!» для оперативного получения информации о состоянии электросетей.