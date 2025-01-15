Мать могла ненадлежащим образом исполнять родительские обязанности, подвергая дочь опасности.

Во Владимире уголовное дело возбуждено в отношении матери девочки, после того как в соцсетях появилось видео, на котором ее ребенок едет на багажнике автомобиля. Об этом сообщает региональный СК.Инцидент произошел на парковке супермаркета. Следствие установило, что мать могла ненадлежащим образом исполнять родительские обязанности, подвергая дочь опасности. Ведомство проводит допросы свидетелей и изучает условия жизни девочки. 21-летний водитель, также участвовавший в инциденте уже получил административный протокол.Напомним, ранее мы писали, что