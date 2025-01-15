ТТ «Завод» вновь предложило владимирцам немного поразмышлять, попеть душой и посмеяться. Постановку «Неизлечимые» в формате юмористического спектакля-концерта театральное сообщество

ТТ «Завод» вновь предложило владимирцам немного поразмышлять, попеть душой и посмеяться. Постановку «Неизлечимые» в формате юмористического спектакля-концерта театральное сообщество представило к Новому году – премьера состоялась 30 декабря в областной столице. Поэзия и проза, а вместе с ними песни и немного живого звука – актеры напомнили, чем удивительна литература серебряного века. Юрий Печенежский, режиссер постановки