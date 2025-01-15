Похороны прошли с воинскими почестями на местном кладбище.

В Камешковском районе Владимирской области 14 января провели прощание с Анатолием Васильевым, который погиб на специальной военной операции. Анатолий родился и вырос в Псковской области, служил на Дальнем Востоке, где заключил контракт и женился.Позже он переехал с супругой в село Коверино во Владимирской области, работал в «Оружейных мастерских» Камешкова. В июле 2024 года Анатолий подписал контракт с Минобороны и служил старшим оператором БПЛА. Похороны прошли с воинскими почестями на местном кладбище.